Fedez, la foto con i tacchi scatena le critiche: «Che schifo». Lui risponde così

Fedez non si è mai posto il problema di apparire meno "macho", ma è spesso attaccato dagli haters per le sue scelte e il suo look. Le ultime foto mentre indossa i tacchi alti accanto a Chiara Ferragni non hanno fatto eccezione e hanno "ispirato" i leoni da tastiera. La risposta a chi gli dice di provare disgusto è epica e senza filtri.

Fedez con i tacchi, le critiche

Da vero collezionista di scarpe Fedez non poteva rinunciare a quelle con i tacchi da sfoggiare in occasione della sfilata dell'amica Donatella Versace. Su Instagram ha prima pubblicato un siparietto in cui con i piedi scalzi appare molto più basso della moglie già munita di scarpe vertiginose. E poi ha rimediato cercando di eguagliare la statura dell'imprenditrice digitale con lo stesso tipo di calzature. C'è chi ha trovato il look inadeguato per un uomo.

Fedez con i tacchi alti, la risposta all'hater

Non deve stupire la scelta dei tacchi. Nel teatro greco, dove erano solo gli uomini a recitare, esistevano i coturni, scarpe che innalzavano la figura. Gli stereotipi di genere, tuttavia, sono duri a morire. Quello che è accaduto per lo smalto è successo anche per i tacchi. «Gli uomini così li schifo. L'Uomo deve essere Maschio», è il commento finito direttamente nelle stories di Instagram del cantante. «Con affetto ma vai a ca*areeeee», la risposta di Fedez.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 11:41

