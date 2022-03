Fedez come sta? Chiara Ferragni torna sui social, il segnale della ripresa

La notizia più bella l'ha ricevuta solo qualche ora fa. L'intervento del suo Federico (per tutti Fedez) è andato bene. E così in un attimo ansia e paure sono finiti nel cassetto dei ricordi. Perché ora nella vita di Chiara Ferragni sono tornati gli ingredienti di quella che era la sua vita prima del tumore al pancreas del cantante che aveva preoccupato lui e l'intera famiglia.

«Il mio eroe», ha scritto lei sui social solo qualche ora fa mostrando la foto (già postata da Fedez dopo l'intervento) con la cicatrice sull'addome post operazione. Rispondendo così anche a chi solo qualche giorno fa, stranendosi del loro silenzio social, aveva pensato e scritto di una possibile crisi fra i due, facendo anche i nomi delle possibili "cause" del loro allontanamento.

Ciò che in realtà stavano vivendo era la paura che il tumore potesse metterlo in serio pericolo. Hanno vissuto, quindi, il sacrosanto diritto alla privacy. Che non viene cancellato se per lavoro fai l'influencer e della tua vita hai fatto una specie di reality social. Perché c'è linea rossa di fondo che è la scelta di cosa condivedere o meno, che nessuno potrà contestare. Del tutto legittimo, quindi, che in un momento così abbiano scelto la via più silenziosa ma sicuramente più intima.

Parco coi figli e cosmetici: il ritorno al lavoro un buon segnale per tutti

E allora c'è chi nel ritorno alle storie "classiche" della Ferragni (pubblicità al suo brand o delle foto al parco con Leone e Vittoria) abbia visto un segnale dell'effettivo miglioramento delle condizioni di Fedez. Via le paure - anche di postare - e un caro ritorno alla normalità: stamattina foto e video con i figli al parco insieme alla mamma di Chiara, Marina Di Guardo, e alla sorella Francesca, lei in dolce attesa. Poi le foto della sua nuova linea di trucchi insieme a Douglas. In attesa del ritorno a casa di Fedez. Della serie, bentornata cara vecchia vita. E i fan non possono che esserne felici.

