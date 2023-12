Chiara Ferragni, Donatella Versace: «Lei non si deve scusare con nessuno». Poi l'attacco a Selvaggia Lucarelli

di Alessia Di Fiore

«Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara Ferragni. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza». A difendere l’influencer è la stilista Donatella Versace, autrice di un commento lasciato oggi sotto la foto di Ferragni con la figlia nell’abito ‘La Gabbia’ disegnato da Dior e indossato a Sanremo 2023.

Per Versace “era l'azienda che doveva versare il contributo” e i Ferragnez “sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni”. Poi l’attacco, senza nominarla, a Selvaggia Lucarelli.

«Chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno un euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione».

Il commento della stilista non è passato inosservato: Lucarelli ne ha pubblicato uno screenshot tra le sue storie, osservando: Un mese a parlare di patriarcato e più ‘quella che si definisce giornalista’”.

