Chiara Ferragni, la foto in intimo durante il viaggio in India: poi la rivelazione che sorprende

di Alessia Di Fiore

Il viaggio di Chiara Ferragni in India non è partito nel migliore dei modi, l'influencer già in aeroporto è stata colpita da un forte attacco di cistite che non le ha fatto iniziare il viaggio con serenità.

Il selfie in intimo

Pare però che il suo problemino fisico sia ormai un caro ricordo e che la Ferragni si stia godendo a pieno il suo viaggio visitando e postando foto di luoghi meravigliosi ed esperienze folcloristiche.

Ma tra una visita turistica e l'altra, Chiara ha postato un sexy scatto allo specchio del meraviglioso bagno dell'hotel dove sta alloggiando.

Ancora una volta Chiara si mostra senza veli, fiera del suo corpo e come spesso scrive sui propri social «essere una mamma non ti impedisce di mostare il tuo corpo».

La curiosità

La Ferragni ha raccontato sui social di essere stata fermata numerose volte dalle persone del luogo per scattare delle foto insieme, ma non perchè lei fosse famosa, per il solo fatto di essere bionda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA