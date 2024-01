Chiara Ferragni torna sui social, la frecciatina di Selvaggia Lucarelli: «Ci sono adulti che usano i propri figli come scudo»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni è tornata a postare sulle sue storie Instagram e piano piano sta facendo ritorno sui social. Un profilo basso e foto prettamente che riguardano la sua sfera familiare, dai ritratti con i figli e il marito Fedez, alle passeggiate con Vittoria e mamma Marina di Guardo. Mentre c'è chi si chiede quale sarà il suo prossimo passo in ambito lavorativo, c'è chi la critica per il ritorno in versione mamma e moglie, Selvaggia Lucarelli.

Chiara Ferragni, la critica di Selvaggia Lucarelli

«Nei momenti in cui la vita pubblica diventa complessa e si è circondati da critiche e attenzioni feroci gli adulti di solito proteggono i figli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Gennaio 2024, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA