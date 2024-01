Chiara Ferragni torna su Instagram dopo il caso del pandoro: perché ha scelto le storie (con i commenti visibili solo a lei)

Chiara Ferragni ha interrotto il silenzio social che andava avanti dal 18 dicembre, il giorno in cui aveva pubblicato il video di scuse in tuta grigia per lo scandalo del Pandoro Gate, e lo ha fatto con due storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Il 3 gennaio Chiara ferragni è tornata con una foto sorridente e un box domande per i suoi fan. Scrive «Mi siete mancati» e chiede «come state?». Poi, aggiunge una lettera di ringraziamenti rivolta a quanti non hanno smesso di supportarla anche nel periodo più difficile. A distanza di 24 ore, torna nella sua versione più tenera, quella di mamma e figlia, e pubblica - sempre tra le storie - una serie di foto con la mamma Marina e la figlia Vittoria.

Una scelta di comunicazione che non sarebbe casuale, per l'imprenditrice digitale che si ritrova a fare i conti con centinaia di migliaia di follower persi e contratti saltati. A studiare con lei la strategia per il ritorno, oltre al suo team di comunicazione, c'è ora anche un megastudio di Reputation Advisers, Community. Vediamo cosa c'è dietro le ultime storie pubblicate.