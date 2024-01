Chiara Ferragni, quanto ha perso in 20 giorni di silenzio social? Dai 180mila follower in meno alle pubblicità saltate

La reputazione di Chiara Ferragni (dopo la maxi multa dell'Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei per il caso Balocco e le uova di Pasqua) è tutta da ricostruire. Per questo una squadra composta da due studi legali (uno civile e uno penale) e un'agenzia di comunicazione è a lavoro per capire come tornare a dar lustro all'influencer che con la sua immagine ha costruito un vero e proprio impero che ora rischia di crollare.

Lei è tornata con due storie su instagram e ora è tempo di bilanci: quanto le sono costati, in termini di follower e di pubblicità, i 20 giorni di silenzio?