Chiara Ferragni torna sui social, ma non convince i vip: «Dovrebbe andare in carcere». E c'è chi la difende

Non si arresta la bufera su Chiara Ferragni, soprattutto oggi, 3 gennaio, dopo il suo ritorno sulle piattaforme social, prima con un box domande su Instagram in cui chiede ai suoi follower come stanno e rivela che le sono mancati tanto e, in seguito, con un messaggio di ringraziamento a chi l'ha supportata e difesa in questi giorni difficili.

Un argomento che ha fatto il giro di tutte le trasmissioni e salottini televisivi e social, quello del Balocco gate e in molti si sono esposti, chi attaccandola e chi difendendola.