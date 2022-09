Chiara Ferragni splende a Parigi, fianchi nudi in bella vista: «Mai stata così sexy»

di Angela Casano

Chiara Ferragni stupisce ancora una volta con i suoi look audaci e provocanti. L'imprenditrice digitale è volata nella capitale francese per la Paris Fashion Week, e ogni giorno documenta sui social i vari outfit che indossa per le sfilate, uno più glamour dell'altro. Ma l'ultimo ha lasciato i fan a bocca aperta.. perché?

Dua Lipa e Trevor Noah, scoppia l'amore? «A cena a lume di candela». Impazzano i rumors

Fedez e Chiara Ferragni a Disneyland: Leone e Vittoria felicissimi, le foto della vacanza a Parigi

Aurora Ramazzotti, papà Eros e la gaffe sull'età: «Ha venti...». E lei commenta così in diretta

L'outfit

Chiara ha sfoggiato un altro look che conferma la sua svolta sexy, ormai non più una novità per i suoi seguaci. La moglie di Fedez per la sfilata di Ludovic de Saint Sernin ha osato, per quanto possibile, ancora di più.

Ha optato per un mini dress aderente con due ampi spacchi laterali, con il dettaglio stringato, che lasciano i fianchi totalmente nudi. Poi Chiara ha abbinato dei lunghi stivali bianchi e un trench oversize. E a corredo del video ha aggiunto: «È uno dei look più belli e più sexy».

Tutti i follower sono impazziti dopo la pubblicazione del video, che al solito non si sono risparmiati nei commenti: «Vorrei fidarmi delle persone come Chiara si fida di quel vestito», ha scritto un utente.

Il commento ha scatenato l'ilarità dell'influencer che ha voluto ripostarlo sulle Instagram stories, mostrandosi entusiasta di indossare un vestito così glamour e sopra le righe: «Ma quanto è bello?», esclama la Ferragni.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA