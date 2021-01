Chiara Ferragni gioca con Leone, ma il bimbo la "insulta". Fan increduli: «Lo ha detto davvero?»

Chiara Ferragni gioca con Leone, poi il bimbo la "insulta". Fan increduli: «Lo ha detto davvero?». Oggi, l'imprenditrice digitale ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero video in cui gioca con il figlioletto di quasi tre anni. Nel filmato, Leone fa "trucco e parrucco" ai suoi giocattoli supereroi. Poi si dedica a mamma Chiara.

Il piccolo, per gioco, le asciuga i capelli, le mette la crema e poi le mette il rossetto su tutto il viso. Poi il commento che spiazza tutti: «Sembri un buffone mamma». Chiara Ferragni e Fedez, increduli, scoppiano a ridere. Immediati i commenti dei fan: «Troppo tenero». E in tanti si complimentano con i suoi genitori: «Leone gioca al parrucchiere con Hulk e Spiderman. Poi mette il rossetto alla mamma. In dieci secondi ha annientato le distinzioni di genere. Bravi mamma e papà».

Intanto, cresce l'attesa per la nascita della secondogenita di casa Lucia-Ferragni. Il nome della bimba - che nascerà tra meno di due mesi - è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che sia un modo per abituarlo all'arrivo della sorellina? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Gennaio 2021, 23:03

