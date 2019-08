Chiara Ferragni, la foto in spiaggia a Ibiza. I fan non credono ai loro occhi: «Manca solo la borsa frigo»

Lunedì 5 Agosto 2019, 09:42

e Leone stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza insieme al clan Ferragnez . Dopo un piccolo tour dell'Italia, tra Umbria e Sicilia, la famiglia si è spostata sull'isola delle Baleari a bordo di un jet privato. Ma ora un dettaglio ha stupito i fan.In alcune delle ultime foto pubblicate da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram , l'influencer mostra una giornata la mare decisamente diversa da quelle a cui ha abituato i suoi followers: nessun panorama mozzafiato o location esclusiva, bensì una comunissima spiaggia con lettini e ombrelloni popolata da altri bagnanti. Quello che per la maggior parte delle persone è l'assoluta normalità dell'estate, se associata a Chiara Ferragni diventa motivo di sorpresa per quanti sono abituati a vederla immortalata in luoghi off limits.E così non sono mancati i commenti dei fan, dai toni positivi: «Spiaggia libera is the new luxury. Finalmente foto in cui possiamo identificarci pure noi». E anche: «Bello vedere che ogni tanto vivete in modo normale. Credo sia molto utile anche a Leo! Bravi!». Nelle foto Chiara Ferragni dà il biberon a Leone sotto all'obrellone, fa il bagno con figlio e marito e si side a tavola insieme a tutto il clan. E proprio su questa ultima foto un fan commenta: «Manca solo la borsa frigo con la pasta al forno, le polpette e la parmigiana. Ci avrà pensato la nonna?».