La Chiquito è sold out: milioni di donne pronte a spendere 400 euro per la mini borsetta amata anche da Chiara Ferragni

Domenica 4 Agosto 2019, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo visto lasui profilipiù seguiti: indosso (si fa per dire) ae ad altrema in molti si chiedono che senso abbia. Si tratta di una borsetta mini realizzata daDifficile comprendere il perché comprarla alla modica cifra di 400 euro. Dentro, infatti, potrebbe andarci al massimo un accendino. Resta fuori anche looggetto ormai inseparabile.La Chiquito è talmente microscopica da stare nel palmo di una mano. Ed è così poco pratica da non poter essere considerata una borsa. Eppure da mesi è diventata l'oggetto del desiderio didiventando subitononostante le dimensioni ridotte ai minimi termini. Del resto, basta guardarla da vicino per farsi un'idea: 8,5cm di altezza x 5cm di lunghezza e con un prezzo che varia da 215 a 620 euro.La micro borsetta - che farebbe impallidire la mitica borsa di Mary Poppins - è un'invenzione 'surrealista' digolden boy del fashion parigino cresciuto a pane e moda nel Sud della Francia. Lo stilista l'ha presentata durante lasottoforma di invito per gli ospiti della sfilata per poi farla approdare in passerella la stagione seguente, come accessorio cult. Il successo, neanche a dirlo, è stato immediato. Appesa tra le dita delle modelle o calata sul collo, è bastata vederla in pedana per far capitolare star, influencer e modaiole incallite.per esempio, ama usarla a mo' di ciondolo o portarla a tracolla. Nelle stories l'abbiamo vista mentre scherzava sul suo contenuto. «Dentro c'è tutta la stima che ho di te», ha detto rivolgendosi al maritoIl prezzo varia da 215 euro per il modello micro - le 'Mini Chiquito', appunto - a 405 euro, fino a raggiungere 620 euro per la versione(le dimensioni, in questo caso, sono quelle di una classica borsa a mano). Un costo che non sembra frenare gli appetiti delle amanti della borsetta extra small visto è online è perennemente sold out.