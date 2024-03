Chiara Ferragni reagisce alla copertina da Joker: «Valuto ogni tipo di azione legale». Poi gli occhi lucidi per i fan

Fa discutere la prima pagina de L'Espresso in edicola l'8 marzo, sulla quale Chiara Ferragni è stata rappresentata truccata come Joker di Batman all'interno di un'inchiesta sulle sue società, i suoi partner d'affari, i manager e la trasparenza in generale. Come era immaginabile, lei non l'ha presa certo bene e se, da un lato, ha minacciato di intraprendere azioni legali contro il noto settimanale – diffidato tra l’altro dal pubblicare in edicola il numero in questione – dall'altro ha pubblicato un video sui social...





LEGGI ANCHE: – Povera Chiara, ora esce fuori anche questo gossip su Fedez: chi avrebbe baciato appassionatamente davanti a un bar

Le parole di Chiara Ferragni

Sui social ha pubblicato un video in cui compare con le lacrime agli occhi e ringrazia i fan per la solidarietà dimostrata durante questa ennesima vicenda controversa che la riguarda. Ma come ha risposto Chiara nei confronti di quella copertina?

Photo credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA