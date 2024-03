Chiara Ferragni su L'Espresso come Joker, le prime parole: «Bellissima...sono giornate difficili»

Chiara Ferragni dipinita come il personaggio del Joker sulla copertina dell'ultio numero del settimanale «L'Espresso» in uscita venerdì 8 marzo. Un'immagine che ha suscitato immediatamente la reazione dell'imprenditrice, che ha dato mandato ai suoi avvocati di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale. A poche ore dall'arrivo a New York, il primo viaggio della Ferragni dopo lo scandalo del pandoro gate, è stata la stessa Chiara a commentare la copertina incriminata, oggi in edicola.