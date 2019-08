Sabato 17 Agosto 2019, 19:02

Da brava influencersta vivendo le sue lunghe vacanze a Ibiza assieme a Fedez, il figlio Leone e i loro amici praticamente sul social. Nonostante il periodo di relax Chiara non dimentica mai di informare i suoi follower circa i suoi impegni quotidiani e naturalmente dei suoi numerosi look. Da Instagram stavolta però Chiara ha deciso di dedicarsi agli accessori e regalare ai suoi fan l’idea adornare il collo con numerosepiene di ciondoli.Tra uno scatto di Leone e un pranzo in compagnia, la Ferragni dalle stories ha postato una foto intitolata “Le collane di oggi” e nello scatto è inquadrato il suo collo ricoperte appunto di catenine piene di ciondoli. Dall’immagine è facile riconoscere un crocifisso, un peperoncino, la foto il suo cane, Matilda, di Fedez e forse della mamma (se non è lei stessa). Seguono diverse stelline, un ancora, un occhio, il segno zodiacale del leone e altri monili difficili di distinguere.Una scelta particolare che però essendo nelle stories non permette commenti. Decisione forse non casuale, magari per evitare, come accaduto in passato, le numerose critiche a un outfit poco gradito dai suoi follower.