Chiara Ferragni e il vestito "sbagliato". I fan in rivolta: «Cattivo gusto, ma che ti sei messa?!»

Unpoco apprezzato e i fan si scatenano contro. Chiara sta trascorrendo delle lunghe vacanze assieme al marito Fedez e al figlio Leone e come fa spesso ha postato uno scatto di famiglia, che però per via della scelta dell’outfit non è stato troppo gradito dai suoi follower.Sotto accusa la maglietta indossata dall’influencer che ha acceso la discussione. Chi fra i fan nei commenti la accusa di mettere in mostra il seno (“Bellissimi, ma Chiara hai le tette di fuori ma copritele”), e chi alza critiche più generiche, da “Stavolta il look proprio non mi piace. Sono certa che sopravvivrai lo stesso, ma preferisco l'eleganza” a “Quel top è veramente osceno! Avrai pure i miliardi ma quando non ti vestono altri ti vesti di merd*”.Gli haters non mancano (“A parte la bruttezza di quello che indossi ultimamente. A parte il tuo look trasandato 🙈A parte gli scatti orribili 🙈A parte il cattivo gusto di postare ste cose in giornate delicate😡 ......... ma ti hanno hackerato il profilo?!?!? sei davvero tu?!? sei talmente di cattivo gusto”), anche dall’estero: “Very rarely she picks the wrong outfit – ha reso noto un follower - but when she does it's disastrous. This one's just awful” (Raramente sceglie il vestito sbagliato, ma quando lo fa è disastrosa. Questo è semplicemente orribile).Le critiche naturalmente vengono superate dai commenti positivi riguardo al look della famiglia e alla felicità che esprime in ogni scatto.