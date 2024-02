Chiara Ferragni rompe il silenzio: «Doveva essere l'anno del toro, ma è tutto tranne che un bell'anno»

Chiara Ferragni torna a farsi sentire (e vedere) sui social dopo un periodo a dir poco burrascoso, tra il Pandoro-gate, la fuga di tanti brand e le indiscrezioni sulla separazione da Fedez. Tramite una serie di storie su Instagram, l'influencer decide di riallacciare i rapporti con la sua community e lo fa innanzitutto ringraziando i suoi fan per il sostegno ricevuto in queste «giornate un po' toste», lamentandosi poi con ironia di questo "anno del toro" che, però, «mi sembra che tutto sia tranne che un bell'anno, per ora».⁠

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA