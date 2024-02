Ferragni-Fedez, i retroscena svelati dagli amici: lui voleva licenziare il manager di Chiara, lei lo ha cacciato di casa. L'sms del rapper: «Sono sotto un treno»

Erano in crisi da mesi, lui dormiva al piano di sotto in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. La fine della storia tra Chiara Ferragni e Fedez non è stata un fulmine a ciel sereno, anzi. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 febbraio, riporta gli ultimi retroscena, attingendo da fonti vicine all’imprenditrice e al rapper.