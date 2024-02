Chiara Ferragni torna a parlare sui social. Per la prima volta dopo la fine (definitiva?) del suo matrimonio con Fedez, l'influencer appare in una storia sul suo profilo Instagram dove si rivolge direttamente ai suoi follower. E spiega il motivo della sua assenza, in attesa dell'intervista di domenica a "Che tempo che fa", da Fabio Fazio.