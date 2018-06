Elisabetta Canalis incinta? Le foto col pancino sospetto in Sardegna

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SARDEGNA –è tornata a casa, nella sua Sardegna e per l’occasione sembra essersi regalata unnuovo. L’ex velina, di stanza a Los Angeles dai tempi della sua relazione con George Clooney è oggi mamma di Skyler Eva, nata dal matrimonio con Brian Perri e oltre a rimanere nel mondo dello spettacolo, è diventata imprenditrice nel campo dello sport con l’amica ed ex collega Maddalena Corvaglia.In Sardegna, a Carloforte, per godere del sole estivo, la bella Elisabetta è stata fotografata da “Gente” mentre trascorre una giornata in spiaggia colche fatica a contenere il suo seno, che sembra più abbondante del passato.Un ritocchino, fa sapere al rivista, che potrebbe aver aumentato il décolleté della Canalis di circa due taglie…