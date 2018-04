di Silvia Natella

Stefano De Martino: di giorno papà con Santiago, di sera l'incontro con Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Verissimo va in onda con uno speciale sull'Isola dei Famosi.è il primo ospite nel salotto di. Con ironia e spontaneità il ballerino, appena promosso conduttore, racconta dell'Honduras, dell'esperienza e soprattutto del ritorno a casa dal figlio Santiago. «Ho fatto una full immersion con mio figlio da quando sono tornato. La mamma mi ha pure sgridato. Quando mi ha visto, mi è saltato al collo e io ero in una valle di lacrime. Sono diventato un 'piagnone' da quando sono diventato padre. Mi è mancato tanto e sono attaccato a lui. Ha cinque anni, se vai via due mesi ti perdi un sacco di cose».C'è tempo di raccontare i due mesi lontano dal suo: «Ogni volta che vado all'estero, mi rendo conto che abbiamo la fortuna di essere nati nel posto più bello del mondo, dove ci sono le montagne e le donne più belle». Durante il reality, però, si è spaventato: «C'è stata una sparatoria ed è stata una circostanza sfortunata, in quel momento stavamo facendo una riunione scaletta, però siamo vivi».De Martino ammette di essere: «Quello per tuo figlio è l'amore, l'altro è una fregatura. Io non sto cercando, ho fatto un'analisi e mi sono sempre innamorato ad aprile, se non succede niente in questi ultimi giorni allora mi innamorerò l'anno prossimo. È una fregatura perché conosco un sacco di coppie di varie età che si lamentano continuamente dell'altro. Guardando questi esempi ho capito che non voglio più arrivare a lamentarmi. Sarà una fregatura fino a prova contraria, quindi sto aspettando la prova contraria».«Per me è difficile prendere un caffè con una ragazza. Sei a, in centro, ti fanno una foto. Per questo motivo ho dei problemi sociali. Ci sono ragazze che vogliono uscire con me per andare sui giornali o non vogliono uscire per non andare in copertina. Se le invito a casa pensano che sia un pervertito. I problemi sono ben altri, scherzo sulla notorietà. Se io sto qua e ho un microfono è perché questo lavoro mi piace. Le foto sono un effetto collaterale. Nel salotto ho allestito un piccolo bar...»