Belen, frecciata a Stefano De Martino? La showgirl: «Non mi faccio più manipolare». La svolta con Elio Lorenzoni: lo amo

di Matilda Benincasa

Belen è tornata a pubblicare regolarmente sui social la sua vita e la sua quotidianità, tra i nuovi progetti lavorativi, il compleanno di papà Gustavo e il suo "nuovo" amore Elio Lorenzoni. La loro relazione procede a gonfie vele da oltre 5 mesi e le presentazioni in famiglia sono state già fatte. Si conoscevano da 12 anni, tra loro due non c'è mai stato nulla, ma come dice lei stessa, «dall'amicizia all'amore, il passo è breve».

La showgirl ha voluto condividere un piccolo sfogo notturno in cui ha amesso che non si farà più manipolare da nessuno, ma con chi ce l'aveva?

Belen, lo sfogo notturno

«Non sei diventato egoista, sei diventato più difficile da manipolare. Non confonderti», ha condiviso Belen sulle sue storie Instagram.

«Con Elio è diverso», sembrerebbe aver rivelato ad alcuni amici, forse Belu ha davvero trovato la stabilità e l'equilibrio insieme a lui.

La passeggiata al parco con Elio e Luna

Belen è tornata a sorridere, felicissima accanto a Elio Lorenzoni e Luna Marì, dopo un periodo molto difficile. Gli scatti dei paparazzi la ritraggono serena al parco, mano nella mano con il fidanzato e la figlia minore, avuta dalla precedente relazione con Antonino Spinalbese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 09:53

