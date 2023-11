Belen Rodriguez, i figli con nonno Gustavo per un'occasione speciale. Poi la dedica di mamma Veronica

di Redazione web

La famiglia Rodriguez si è riunita per un'occasione speciale. Oggi, infatti, nonno Gustavo compie 64 anni. Il papà della showgirl pare stia festeggiando proprio in queste ore in compagnia dei nipotini. A condividere le immagini della festa, la mamma di Belen, Veronica Cozzani che ha scritto: «Buon compleanno! Stanno arrivando... 64... ❤️», insieme ad una dedica di Cecilia Rodriguez.

Il compleanno di nonno Gustavo

Il compleanno di nonno Gustavo è sicuramente un appuntamento imperdibile in casa Rodriguez.

La foto di Luna Marì

Nonno Gustavo, mano nella mano con i figli di Belen Rodriguez a passeggio e poi l'immagine della piccola, avuta con Antonino Spinalbese, in calzini rosa e salopette di jeans hanno conquistato tutti.

