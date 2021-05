Belen Rodriguez mostra il pancione di 8 mesi sul social. Antonio Spinalbese la imita e Jeremias...

Belen Rodriguez mostra orgogliosa il suo pancione da futura mamma bis all’ottavo mese e il compagno Antonio Spinalbese la prende in giro imitandola sul social. Belen Rodriguez è di nuovo incinta e rende i follower partecipi dei progressi della gravidanza, mentre il fidanzato Antonio Spinalbese la prende in giro sotto gli occhi divertiti del fratello della showgirl, Jeremias.

Belen Rodriguez mostra il pancione, Antonio Spinalbese la imita sul social

Belen Rodrigurez è partita per una piccola gita con la famiglia e durante la trasferta ha postato dalle stories di Instagram un suo piccolo video in cui, seduta, mostra il suo pancione all’ottavo mese di gravidanza. Il piccolo vezzo non è sfuggito ad Antonio Spinalbese che, seduto a tavola e ripreso dalla Rodriguez che ha poi condiviso sul social la performance del fidanzato, ha imitato il suo gesto con tanto di mano sul pancino, provocando le risate del fratello Jeremias.

Belen Rodriguez è in attesa della sua secondogenita, dopo Santiago, una femminuccia che si chiamerà Luna Marie e sempre sul social ha confessato ai suoi fan quanti chili ha preso in gravidanza: “Questo – ha spiegato - è il mio inconscio che parla. Non perso, preso. Me lo chiedete tutto il tempo e io da ragazza sincera che sono vi rispondo, ho preso circa 8 chili in 7 mesi. Quindi vorrà dire che ne prenderò almeno altri 3… Poi vorrà dire che farò una bella dieta e tanta plin plin”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA