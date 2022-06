Belen Rodriguez e Stefano De Martino, weekend d'amore nella villa da sogno

Un amore che continua a far sognare quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una mini vacanza in famiglia, in compagnia del loro figlio Santiago e della piccola Luna Marì, nata dalla relazione tra la showgirl e l’ex compagno Antonino Spinalbese. Un weekend romantico in una villa da sogno, elegante, dotata di ogni confort, che mostrano entrambi sui loro profili social. Fotografano panorami incantevoli, in mezzo al verde e al silenzio. “A summer place” scrive lui, “Una casa che sa di casa” aggiunge lei su instagram. Ancora prematura la foto di famiglia “allargata” .

Per il momento si evince l’armonia degli scatti nel stare tutti insieme. Il conduttore televisivo gioca con il figlio, mamma Belen coccola la piccola Luna Marì, Santiago da bravo fratello maggiore si dedica alla sorellina. Brindisi al tramonto per la coppia, tra vigneti e colline. Ma gli innamorati decidono di non mostrarsi ancora insieme, preferiscono concedersi la loro privacy e lasciar intendere ai fan che il loro è un ritorno di fiamma ufficiale.

Come la fede di nuovo presente sulla mano di Stefano. Nessuna dimostrazione d’amore ostentata sui social, ma è evidente che la Rodriguez e De Martino hanno ancora tanto da dire sulla loro storia, nata nel 2013.

Un matrimonio durato fino al 2017, poi il divorzio e il tentativo di riavvicinamento fallito dopo qualche anno. Belen sembrava avesse voltato definitivamente pagina la scorsa estate con l’imprenditore e hair stylist Antonino, mettendo alla luce la sua secondogenita. Qualche mese fa però arriva la rottura anche con lui. Poco dopo Stefano e Belen decidono di riprovarci, sarà la volta giusta? Si dice che la minestra riscaldata non sia mai buona, magari gli ingredienti che compongono la ship Rodriguez – De Martino sono diversi, o meglio senza scadenza!

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 18:36

