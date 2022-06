Shakira e Piquè, il difensore pedinato da un agente privato: ecco come è stato scoperto il tradimento

La separazione di Shakira e Piquè ha sconvolto il mondo. La coppia glamour dell'estate 2010, in occasione del Mondiale di calcio in Sud Africa, si è lasciata dopo 12 anni di relazione. E, adesso, emergono nuovi dettagli sulla fine della love story tra la cantante colombiana e il difensore del Barcellona. La popstar ha fatto pedinare il suo ex marito.

Shakira avrebbe avuto le prove del tradimento dell'ex marito dopo averlo fatto pedinare da un agente privato, proprio perché insospettita dai comportamenti insoliti di Piqué. Shakira avrebbe scoperto anche alcuni messaggi indirizzati all'amante: tra questi ce ne sarebbe stato uno in cui il difeonsore spagnolo definiva la sua amante la sua «first lady». E nonostante i tanti retroscena che continuano ad uscire sulla fine del loro rapporto, l'identità della nuova fiamma di Piquè resta ancora segreta.

Nonostante Piqué abbia respinto ogni tentativo di Shakira di ricucire il legame, al momento il loro rapporto è in una fase delicata per l'affidamento dei figli. Settimana scorsa i due hanno trascorso qualche giorno in Repubblica Ceca con i bambini per accompagnare il piccolo Milan impegnato nella supercoppa di baseball under 10, e Piqué non intende turbare l'equilibrio familiare. Per questo resta ancora molto mistero e riservatezza sulla donna che ha fatto perdere la testa a Piquè.

