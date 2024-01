Verissimo, Raimondo Todaro: «Se mi lascio con Francesca, vado a dormire dalla Celentano.... Mia figlia in ospedale, che colpo».

di Cristina Siciliano

Nuovo weekend in compagnia di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ospite della puntata, Raimondo Todaro, coach di Amici, che è stato intervistato dalla conduttrice. Il coach è stato pronto a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. E non è mancato il riferimento ad una discussione avvenuta durante la puntata di domenica 7 gennaio ad Amici tra Raimondo, i ballerini professionisti e sua moglie Francesca Tocca.

Le parole di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha espresso, durante una puntata del talent, un commento negativo sull'esibizione di Giovanni (suo allievo) preparata con i ballerini professionisti di Amici. Secondo Todaro la performance non era stata sufficiente perché non era stata supervisionata da lui. «Se divorzio con Francesca vado a dormire da Alessandra Celentano - ha spiegato ironicamente Raimondo Todaro a Silvia Toffanin -. Ci siamo chiariti dietro le quinte. Non mi sono espresso male, io ho il mio pensiero. Io ho preso questo mio lato caratteriale da mia madre. Sono molto forte. Mio padre invece ha sempre cercato di fare un passo indietro. Le persone che mi conoscono lo sanno che dico sempre quello che penso. Sono onesto e diretto».

Il rapporto con la figlia Jasmine

«Io ho un rapporto morboso con mia figlia Jasmine - ha commentato Todaro -. Io dal giorno in cui è nata ho pensato: "prima o poi si fidanzerà". Lei mi ha reso un uomo felice ma anche più fragile.

Il ballo

«Il ballo mi ha salvato la vita. Io sono cresciuto ballando - ha concluso Raimondo -. Dopo la malattia di mio padre io ho dovuto iniziare a lavorare e non avevo neanche 18 anni. Ero piccolo, lo ammetto però mi chiamavano già ad insegnare. Io a 16 anni ho fatto lezioni a persone di 30 anni. Mi piace molto di più insegnare che ballare».

La malattia

Nessuno poteva immaginare che Raimondo Todaro, durante l'edizione 2020 di Amici, avesse affrontato ben due tumori maligni. Il professore di ballo, al suo debutto nella scuola di Maria De Filippi, non aveva mostrato alcun segnale che rivelasse la malattia. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, svelò quanto gli stava accadendo e per la prima volta parlò della sua battaglia contro il cancro: «È nato tutto da un'appendicite, quando mi portarono in sala operatoria l'intervento durò quattro ore perché l'appendice aveva bucato un pezzo dell'intestino». Da quel momento Raimondo iniziò a fare una serie di controlli di routine: «Finché un giorno, mentre entravo in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, mi telefonarono dicendomi che avevo due tumori maligni e che dovevo operarmi subito». Ora racconta come sta: «Sono in terapia»

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Gennaio 2024, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA