Amici, le anticipazioni della quinta puntata in onda stasera: l'infortunio e chi esce

di Gabriele Crispo

Sabato 20 aprile 2024 va in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. La trasmissione, registrata giovedì 18 aprile, riserva numerose sorprese. Il quinto appuntamento si apre con una sfida in sospeso a causa dell'indecisione del giudice Michele Bravi, che ha chiesto a ​Lil Jolie e Sarah di esibirsi nuovamente su dei brani da lui scelti.



L'account AmiciNews svela in anteprima l'esito del ballottaggio, chi ha vinto le manche, gli ospiti del serale e chi dovrà abbandonare la scuola. Pare essersi registrato, inoltre, un brutto infortunio.



Gli eliminati fin qui sono il cantante Ayle e i ballerini Kumo, Giovanni, Nicholas e Lucia.



Se non volete spoiler e volete godervi l'effetto sorpresa vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.



I concorrenti e le squadre



La quinta puntata del serale di Amici comincia con la presenza in studio di 11 concorrenti. La formazione guidata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è quella che conta il minor numero di concorrenti ancora in gara, mentre quella capeggiata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano guida la classifica con il numero maggiore di allievi.



Nella squadra Cuccarini-Lo troviamo la ballerina Sofia, i cantanti Mida e Sarah Toscano. In quella capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro ci sono le cantanti Lil Jolie e Martina, la ballerina Gaia, che dovrebbe essere sostituita per le prossime due settimane da Aurora.



Il ballottaggio sospeso

Bravi fa vincere il ballottaggio fra Lil Jolie e Sarah Toscano, "ereditato" dalla puntata di sabato 13 aprile, alla seconda. Jolié deve, quindi, abbandonare la corsa alla vittoria.



Chi vince e chi perde



Zerbi e Celentano si confermano ottimi strateghi. Vincono tutte e tre le manche. Battono Cuccarini e Lo e al ballottaggio va il cantante Mida. Nella seconda manche vincono contro il team Pettinelli e Todaro. Martina e Aurora vengono mandate al ballottaggio, ma solo Aurora, che sta sostituendo temporaneamente Gaia, va al ballottaggio finale. Nella terza manche vengono battuti ancora una volta Cuccarini e Lo. A rischiare l’eliminazione è questa volta la cantante Sarah.



Il verdetto, chi esce



Al ballottaggio finale a tre per decretare l’eliminazione della puntata si salva subito Mida. A rischio uscita sono quindi una tra Aurora o Sarah. Il verdetto finale, però, verrà svelato solo durante la puntata di sabato 20 aprile.

Gli ospiti



L’ospite della puntata è Enrico Nigiotti a cui viene consegnato il disco d’oro per Cenerentola. Nel 2009 Nigiotti ha partecipato alla nona edizione del talent. Arrivato alla fase serale, però, il cantante ha abbandonato la competizione a favore dell'allora fidanzata Elena D’Amario, ballerina, anche lei concorrente. La parte comica viene ancora una volta affidata a Barbara Foria.



L’infortunio



Una serie di sfortunate coincidenze. Nel corso della puntata Aurora Ranvestel, ballerina chiamata a sostituire per alcune puntate l’infortunata Gaia De Martino, si fa male a un piede. Durante la passata stagione del talent show, Ranvestel aveva dovuto abbandonare la gara proprio a causa di un altro infortunio. Quella volta la ballerina si era fatta male a un ginocchio, esattamente come è accaduto quest’anno a Gaia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 05:00

