Amici, la prima maglia del serale e un allievo eliminato a sorpresa. Le parole di Maria De Filippi su Sanremo

Amici si avvicina sempre di più al serale. Gli insegnanti si stanno facendo sempre più un quadro generale della situazione e degli allievi da portare allo show finale. Le gare che ogni domenica si tengono durante il pomeridiano mettono in luce sempre di più il talento dei ragazzi e mostrano chi è veramente pronto ad affrontare la pressione del serale. Durante la registrazione della puntata di questa settimana di Amici, le "talpe" presenti in studio hanno rivelato alcuni spoiler molto interessanti, tra cui la consegna della prima maglia verde e le parole di Maria De Filippi su Sanremo.

comunque registrazione durata circa 2:40. molto bella, diversa dalle solite, anche per quanto riguarda le gare. io avevo delle belle vibes per oggi e infatti MAGLIE DEL SERALE pic.twitter.com/Addc2Xcf0R — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) February 2, 2024

Le anticipazioni

Maria De Filippi ha dato il via alla registrazione di una nuova puntata di Amici dove non sono mancati i colpi di scena: un'eliminazione a sorpresa e la consegna della prima maglia verde che dà l'accesso diretto al serale del talent show.

Se per un allievo la porta di Amici si chiude, per un altro si aprono quelle del serale. La maestra Alessandra Celentano non ha dubbi: Dustin merita la maglia verde e senza troppi giri di parole, gliela consegna con un sorriso a 32 denti, di chi sa di avere un ballerino professionista a livello internazionale tra le mani.

Le parole su Sanremo

Maria De Filippi ha voluto parlare di Sanremo e ha colto la palla al balzo per fare un grande in bocca al lupo a Lorella Cuccarini che sarà co conduttrice di Amadeus durante il Festival. La conduttrice ha mandato un saluto e un grande augurio a tutto l'entourage, e, in particolare agli artisti che sono nate dal talent, come Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso e The Kolors.

