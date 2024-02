Lorella Cuccarini, il periodo più difficile: «Ho tolto la tiroide, poi ho iniziato a ingrassare in pochissimo tempo»

di Dajana Mrruku

Lorella Cuccarini è pronta per tornare in Rai accanto ad Amadeus, alla co conduzione della quarta serata di Sanremo, quella dedicata alle cover. A 58 anni Lorelle è più felice e solare che mia, ma nell'ultima intervista a Oggi ha rivelato di un periodo molto difficile per lei, dove a causa di un dosaggio di medicinali sbagliato, ha rischiato molto e ha iniziato a prendere molto peso.

Lorella Cuccarini, l'importanza della salute

«Non mi sono mai lasciata andare, ho continuato ad allenarmi e a mangiare bene anche quando ho smesso di passare 7-8 ore al giorno in sala prove. Lo faccio come professionista, ma anche come donna, credo che tutte noi lo meritiamo. Ho avuto anch’io un periodo critico -, ha detto Lorella Cuccarini -. Nel 2002 mi sono operata e ho tolto la tiroide.

Lorella Cuccarini ha sempre ricercato la perfezione nel suo lavoro e nella sua vita: «In sala prove ricerco la perfezione. Mi dicevano che ero troppo maestrina. Stava diventando una gabbia, e non era la mia vera natura. Oggi sono più scialla, come direbbero i miei figli. Ho imparato a prendermi in giro, non ho più ansia da prestazione, non si può piacere a tutti. Ho la voglia di fare che avevo a 30 anni ma con la saggezza dell’età».

I fan dell'insegnante di Amici non vedono l'ora di vederla sul palco dell'Ariston in queste nuove vesti incredibili.

