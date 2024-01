Amici, Mew abbandona la scuola: la reazione di Lorella Cuccarini

Ogni anno ce n'è una per la scuola di Amici. L'anno scorso, a gennaio, era scoppiato il capodanno gate, quando alcuni allievi erano stati puniti duramente per alcuni avvenimenti accaduti durante la notte di San Silvestro, mentre quest'anno, a pochi giorni di distanza dal primo dell'anno, due studenti hanno deciso di abbandonare la scuola. Si tratta di Mew e Matthew, entrambi cantanti e da qualche tempo formano una coppia. I fan sono rimasti scioccati dalla loro uscita volontaria e i professori, Maria De Filippi compresa, non hanno rivelato il motivo del loro gesto, se non per «problemi personali».