Amici, Marisol Castellanos e il futuro nella scuola da professionista. La dedica a Petit: «Mi hai regalato l'amore»

Marisol Castellanos ha brillato sin dal primo giorno in cui ha iniziato a danzare sul palco di Amici. Passo dopo passo, esibizione dopo esibizione ha sempre di più convinto il pubblico a casa e la Celentano del suo talento e della sua bravura. La ballerina non si è mai arresa, anche quando a dicembre ha avuto un brutto infortunio al ginocchio. Nonostante abbia sopportato in silenzio il dolore lungo tutte e nove le puntate del serale, senza che nessuno se ne accorgesse, Marisol non ha mai mostrato momenti di cedimento, ma ha sempre dato il meglio di sè sul palco per il pubblico a casa e per i suoi familiari.

La dedizione, l'impegno e il talento le hanno regalato la vittoria nel circuito danza di Amici. La ballerina, appena 18enne, ha condiviso su Instagram alcuni ringraziamenti speciali e ha raccontato il suo futuro.

La dedica a Petit

Marisol ha condiviso un post su Instagram in cui ha voluto ringraziare proprio tutti, dalla maestra Celentano per averla scelta sin dall'inizio, a Maria De Filippi per l'opportunità. Una dedica speciale è andata però a Petit, il suo fidanzato, trovato all'interno della casa di Amici. «Grazie a te amó (Petit, ndr.), grazie a te questa esperienza mi ha regalato l’amore», ha scritto Marisol, condividendo un dolce scatto dei due ragazzi, mentre lei stringe tra le mani la coppa del vincitore del circuito danza.

Marisol, il futuro passa da Amici?

Marisol ha rilasciato le sue prime interviste, tra cui una a Tvblog dove ha ammesso che le piacerebbe tornare nella scuola di Amici in nuove vesti, quelle da professionista: «Assolutamente sì, mi piacerebbe tornare qua.

Mentre sulla vittoria di Sarah, ha detto: «Non mi aspettavo di battere Sarah. Sabato sera l’ho vista esplodere. Una bomba, nessuno poteva fermarla. Cosa ho pensato? Che si meritava la vittoria. La vittoria su Dustin? Non me lo aspettavo, anche perché Dustin ha un’impronta internazionale, lo stimo tantissimo. Ho preso molto spunto da lui. Davanti alle carte quando mi sono ritrovato con lui pensavo sarebbe passato lui. Quando, invece, ho visto che avevo vinto io ho provato un’emozione fortissima».

