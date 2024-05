Amici, la dedica di Sarah Toscano a Maria De Filippi e Lorella Cuccarini e l'indiscrezione su Giulia Stabile: «È proprio lei»

di Dajana Mrruku

Sarah Toscano ha alzato la coppa della 23esima edizione di Amici, vincendo non solo il circuito canto, ma l'intero programma. Dopo mesi a rischio eliminazione durante le puntate del pomeridiano, Sarah è riuscita a trovare la sua chiave di volta durante il serale, regalando esibizioni incredibili e sviluppando una forte presenza scenica. Tutto merito del suo talento e dell'impegno della giovane, ma anche della sua insegnante Lorella Cuccarini che ha creduto in lei dal primo giorno.

La vincitrice della nuova edizione di Amici è tornata sui social con una dedica speciale alla Cuccarini e a Maria De Filippi.

Il ritorno sui social

Sarah Toscano è tornata sui social con una dedica speciale a Maria De Filippi e Lorella Cuccarini: «Grazie è l’unica parola che riesco a dire oggi, mentre ancora non realizzo quello che è successo.

Poi ha continuato: «Grazie alla produzione, ai miei compagni di viaggio e al fantastico team di Amici, siete diventati come una seconda famiglia per me ed è stato un onore crescere e imparare insieme a voi. Avrete sempre tutti un posto nel mio cuoricino. E un grazie speciale va a voi, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo».

L'indiscrezione di Giulia Stabile

Mai come quest'anno, i ragazzi di Amici hanno stretto molta amicizia con i ballerini professinisti che ballavano con loro mentre si esibivano durante le puntate del serale. Giulia Stabile ha condiviso, infatti, alcune foto inedite insieme ai finalisti in cui mostra quanto il loro legame fosse profondo. A legarli non c'era solo la magnifica esperienza fatta, ma anche la giovane età. Giulia ha stretto amicizia soprattutto con Sarah Toscano e l'ha aiutata spesso in situazioni molto difficili, tanto che la cantante l'ha citata nel suo singolo "Touchè".

«Giravi per la strada mano a mano con Sofia, me l’ha detto Giulia che gliel’ha detto Maria. Io vi ho guardato negli occhi ma non c’era armonia, tu mi hai lanciato uno sguardo pieno di malinconia», canta Sarah nel suo singolo "Touchè" e Giulia Stabile ha poi confermato che la "Giulia" del brano è proprio lei.

