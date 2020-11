Million day, gioca 4 euro e incassa un milione. Caccia al vincitore: «È un cliente della ricevitoria»

Una giocata da 4 euro al Million day alla solita ricevitoria e poi la vincita che non ti aspetti: un milione di euro. Accade a Marotta, in provincia di Pesaro, e in città ora è caccia al fortunato vincitore baciato dalla dea fortuna nella tabaccheria di Marco Vitali, in via Dalmazia.

Il vincitore

Vincitore che ha un volto e un nome: «È un cliente della tabaccheria - dice il titolare della rivendita -, passa ogni tanto». Sui social, nel frattempo, rimbalza il tam tam della vincita strepitosa, con un primo identikit del fortunato vincitore: un uomo tra 40 e 50 anni.

