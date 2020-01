​Lotteria Italia: sono 205 i biglietti vincenti, premi per oltre 16 milioni di euro. Ecco come saranno divisi

Lunedì 6 Gennaio 2020, 22:21

Sono 6 milioni e 717mila i biglietti venduti della, per un incasso di 33,5 milioni di euro (il 3,4% in meno rispetto all’anno precedente, quando furono 6 milioni e 955 mila). Durante la diretta tv de, che stiamo seguendo in diretta su, scopriremo i biglietti vincenti.L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha stabilito di attribuire un totale di 205 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro. In questa edizione dellasono stati venduti circa 6,7 milioni di biglietti.I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:1° Premio € 5.000.0002° Premio € 2.500.0003° Premio € 1.500.0004° Premio € 1.000.0005° Premio € 500.000N° 20 premi da € 100.000N° 180 premi da € 20.000Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti, spiega Agipronew, è stato riservato un premio complessivo di 68.000 euro.