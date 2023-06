Eurojackpot, centrato un "5+1" da 1,4 milioni di euro: ecco dove

Nessuno "5+2" nel concorso EuroJackpot di venerdì 30 giugno 2023, la cui combinazione è stata 3 14 23 41 43 Euronumeri 2 e 6. Nell’ultima estrazione, da segnalare due "5+1" da 1.416.171 euro ciascuno, di cui uno in Italia e come riporta agipronews, precisamente a Rovigo presso il punto vendita Sisal Avanzi Monica in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, 28 con una schedina 5 pann. orizz. NF. Per il prossimo concorso, il Jackpot in palio sarà di 24 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 21:46

