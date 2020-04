Zero pazienti Covid-19 negli ospedali di Wuhan. E da undici giorni in Cina nessun morto per il virus

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 16:39

Il, la città cinese focolaio della pandemia,: l'ultimo paziente in condizioni gravi è guarito venerdì 24 aprile. Lo ha detto Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale della Cina. Al momento ci sono solo dodici persone contagiate dal coronavirus, nessuna in condizioni gravi, eLe autorità sanitarie hanno precisato che, nelle ultime 24 ore e fino alla mezzanotte di sabato ora locale (ieri pomeriggio in Italia), 11 persone erano state dichiarate guarite e dimesse dopo aver superato l'infezione e che in città, e in tutta la provincia dell'Hubei, restano 12 casi 'attivi'.; 11 quelli diagnosticati in tutto il Paese nelle ultime 24 ore, cinque dei quali tra persone provenienti dall'estero. Dei restanti sei casi, cinque sono stati diagnosticati nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, dove negli ultimi giorni è stato rilevato un focolaio di viaggiatori dalla Russia, ed è stato chiuso il confine. L'altro caso è emerso nella provincia sud orientale di Guangzhou. Il numero totale dei decessi censiti in Cina rimane a quota 4.632, 82.827 i casi diagnosticati dall'inizio della pandemia. Il numero totale di guariti e dimessi è 77.394, e le infezioni 'attive' nel Paese 801.