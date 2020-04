Coronavirus, fase 2: si potrà passeggiare anche lontano da casa

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 16:01

Passeggiavano mano nella mano nel, all’imbrunire ad Ancona . Purtroppo per loro quella era un’area vietata.La doppia sanzione è stata firmata dagli agenti dellache, avvertiti da un cittadino, sono intervenuti intorno alle 20 e hanno multato di 400 euro ciascuno, l’altra sera, una coppia di anconetani.Sono state oltre 300 le verifiche effettuate ieri: 169 i controlli sui veicoli, 11 sui pedoni, 5 nei parchi e 129 su attività commerciali per accertare il rispetto delle regole anti. Segnalate diverse code, ma nel rispetto delle regole, per l’ingresso ai market visto lo stop agli acquisti di oggi e domani.