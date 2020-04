Fase 2, via libera alle passeggiate: ma a distanza. Ecco tutte le regole dal 4 maggio

non «in prossimità della propria abitazione» come accade adesso e anche se non si hanno motivi che hanno giustificato le uscite sino ad ora, come portare il cane a spasso o Fase 2 con passeggiate e uscite con i figli, cosa sarà possibile fare dal 4 maggio prossimo? In effetti sarà possibile passeggiare anchecome accade adesso e anche se non si hanno motivi che hanno giustificato le uscite sino ad ora, come portare il cane a spasso o fare la spesa . Se si cammina accanto a un proprio familiare non c’è bisogno di mantenere la distanza di un metro.

L’ordinanza del ministero dell’Interno relativa alle norme già in vigore aveva chiarito che è possibile passeggiare con il proprio figlio in prossimità di casa. Adesso non ci saranno più limiti metrici di questo tipo, anche perché saranno aperti molti negozi e dunque sarà consentito poter andare a piedi anche se questo non vuol dire tornare ad affollare le vie dello shopping.



Rimane infatti in vigore il divieto di assembramento e dunque la possibilità di stare all’aperto (come del resto anche al chiuso) in un numero di persone superiore a tre. Si è deciso di inserire questa limitazione nel nuovo decreto senza comunque fissare limiti legati all’età soprattutto per evitare che i ragazzi, e in particolare i giovanissimi, si vedano in gruppo e quindi possano aumentare il rischio di contagio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 16:15

