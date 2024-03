Muore a 17 anni durante la partita di calcio sotto gli occhi dei compagni: fatale il colpo all'addome sferrato dall'avversario

di Redazione Web

Tragedia in campo per un ragazzo di 17 anni in Algeria a causa di un violento calcio ricevuto all'addome. La vittima è Wassim Jazzar, che stava giocando per una squadra di calcio amatoriale algerina. Durante una normale dinamica di gioco, il difensore avversario ha cercato di anticipare il 17enne che, però, come si vede nel video, viene colpito involontariamente con un calcio.

🚨 Tragedia en Argelia por el fallecimiento de un joven jugador de 17 años tras una grave patada durante el partido



La morte

Nella zona non c'erano né medici né ambulanze. Wassim Jazzar è stato quindi trasportato esanime in ospedale con un'auto, ma non c'è stato niente da fare: è stato dichiarato morto. La causa sarebbe stata proprio il calcio all'addome, riporta il Sun, e secondo i media locali sarebbe «morto sul colpo».

La Federazione calcistica algerina ha commentato su Facebook: «Con grande tristezza e dolore, Walid Sadi, presidente della Federcalcio algerina, ha ricevuto la notizia della morte del giocatore Wassim Jazzar», si legge nel messaggio di cordoglio. Il presidente ha espresso le sue «sincere condoglianze» e ha detto che pregherà per la famiglia, affinché riceva «forza e conforto».

