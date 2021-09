Vince 27 milioni di sterline alla lotteria, 56enne trovata morta in casa: «Tutto questo denaro mi ha distrutto la vita»

Aveva vinto 27 milioni di sterline alla lotteria, ma quello che per molti sarebbe il sogno di una vita per lei si era rivelato essere un incubo. Margaret Loughrey, 56 anni, probabilmente per questo si è tolta la vita. La donna è stata trovata morta nella sua casa a Belfast nel Nord Irlanda. Una dimora umile nella quale aveva scelto di vivere nonostante la vincita milionaria fatta ben 8 anni fa.

Margaret comprò il biglietto vincente mentre tornava a piedi dall'ufficio di collocamento in cui era andata a chiedere lavoro, mentre viveva con un sussidio di sole 58 sterline a settimana. Un vero colpo di fortuna che le era valso anche il soprannome di Maggie Millions, ma la donna aveva sempre pensato al prossimo, donando metà della cifra in beneficenza e con quei soldi aveva acquistato un bungalow, un pub e un ex mulino trasformato in centro ricreativo. La sua vita però non le piaceva: «Se c'è un inferno, ci sono stata. Mi pento di aver vinto alla lotteria. Ero una persona felice prima ma la vincita ha distrutto la mia vita», aveva dichiarato in un'intervista.

La donna viveva sola, senza marito né figli. Negli ultimi anni le erano rimasti 5 milioni di sterline, una cifra che le dava comunque ampio margine di benessere. La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità. La donna ripeteva che tutto quel denaro non aveva senso se doveva stare sola e poco dopo la vincita aveva iniziato ad avere problemi di alcolismo. Non si conoscono le cause del decesso e per ora la polizia non esclude nessuna pista, sembra però essere molto probabile che Margaret abbia scelto di suicidarsi.

