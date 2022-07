Vigili del fuoco colpiti con le palline da golf mentre spengono un incendio: è caccia ai responsabili

C'è rabbia tra i vigili del fuoco, che denunciano di essere stati colpiti con delle palline da golf mentre spegnevano un incendio in una riserva naturale. Il fatto è accaduto venerdì sera mentre i pompieri combattevano contro le fiamme che hanno avvolto la Riserva naturale di Oak Tree, nel Nottinghamshire, in Gran Bretagna. E dopo un intervento durato oltre tre ore, poco prima delle 22 il rogo è stato domato.

«Gli attacchi ai nostri equipaggi mentre svolgono il loro lavoro sono completamente inaccettabili e lavoreremo con i nostri colleghi della polizia per identificare i responsabili», hanno detto i comandanti dei vigili del fuoco, invitando chiunque avesse informazioni in merito a quanto accaduto a chiamare la polizia.

Last night a fire was started deliberately at Oak Tree Nature Reserve and our crews were attacked as they went about their job.



This is unacceptable and we ask anyone with information to contact @nottspolice 101.



More ▶️ https://t.co/WzaXgO7FRy



📸 @ShirebrookFire & Hucknall pic.twitter.com/lmBKdUE4MS