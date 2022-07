Incendi, migliaia di ettari a rischio nell'estate 2022

“Non si tratta più di essere pessimisti, ma semplicemente realisti”. Il PEFC ITALIA (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) ribadisce l’allarme incendi per il 2022. Come dimostra la situazione della Capitale, di recente accerchiata dalle fiamme, quest’anno il periodo critico per i boschi italiani è cominciato già a giugno. È necessario mettere in pratica adeguate strategie di prevenzione, per non mandare in fumo ettari ed ettari di verde, subendo anche danni sociali ed economici incalcolabili. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

