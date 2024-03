Viaggio gratis a Helsinki: come partecipare alla sfida social per volare in Finlandia, la nazione più felice del mondo

di Sabrina Quartieri

Una spedizione interamente gratuita nel remoto Nord, per andare alla ricerca della felicità. È il premio di una competizione lanciata da Visit Finland, ente di promozione turistica della Finlandia, insieme a Helsinki Partners, dopo che il Paese scandinavo ha conquistato, per la settima volta consecutiva, la prima posizione del “World Happiness Report” stilato come ogni anno dall’Onu. Un traguardo che ha spinto, dopo il successo della prima Masterclass sulla Felicità del 2023 nell’affascinante regione dei laghi, a ripetere l’iniziativa. Così, la nazione vincitrice del prestigioso titolo internazionale torna a ospitare, dal 9 al 14 giugno 2024, un gruppo di persone (circa 10, ma il numero esatto è in corso di definizione) provenienti da ogni angolo del globo, con lo scopo di condividere alcuni trucchi per vivere più appagati e contenti. Un obiettivo che sembra già essere infallibile, considerati i preparativi per il soggiorno, pensato davvero nei minimi dettagli. A partire dalla presenza in loco di accompagnatori speciali: gli “Helsinki Happiness Hacker”. Un team di “smanettoni” della felicità, pronto a far scoprire la vivace capitale finlandese, con un’immersione nelle abitudini più autentiche dei “local”, secondo quattro focus identitari nazionali: natura e stile di vita; salute ed equilibrio; design e quotidianità; alimentazione e benessere.

Come partecipare alla sfida social per andare a Helsinki sulle tracce della felicità

La masterclass di cinque giorni nella capitale del Nord, innanzitutto, sarà interamente gratuita per i partecipanti selezionati: Visit Finland, insieme a Helsinki Partners, coprirà tutte le spese di viaggio. Per candidarsi c’è tempo fino al 4 aprile 2024. Si procede con il primo step: per concorrere e prendere parte alla sfida social lanciata da Visit Finland, si richiede di postare un video su Instagram o TikTok, con cui svelare uno dei propri trucchi per essere felici e raccontare, allo stesso tempo, la ragione per cui ci si meriterebbe di essere scelti. Il contenuto dovrà poi riportare l’hashtag #helsinkihappineshack, oltre al tag a @ourfinland su Instagram e a @visitfinland.com su TikTok. Solo dopo si potrà procedere con la registrazione online su www.visitfinland.com/it/helsinki-happiness-hacks-it/modulo-di-iscrizione/.

Perché tentare la fortuna e provare a vincere la masterclass estiva a Helsinki

La riconferma, per il settimo anno consecutivo, del primato della Finlandia come nazione più felice del mondo, ha destato curiosità tra molti, che si sono chiesti quale sia il segreto di questo popolo beniamino della fortuna. Eppure, basta viaggiare nel Paese nordeuropeo e immergersi anche solo per qualche giorno nel suo lifestyle, a contatto con la gente del posto, per far sì che il mistero sia presto svelato: sono la connessione con la natura a un passo da casa, lo stile di vita equilibrato e sostenibile, come anche il cibo fresco, a rendere i finlandesi così beati, soddisfatti, gioiosi e sereni. Uno status di benessere contemporaneo, grazie a un’alta qualità della vita degli abitanti (i trasporti pubblici ad esempio sono così efficienti da rendere tutto a portata di mano), che viene coltivato e alimentato con delle piccole ma preziose azioni quotidiane. Magari concedendosi una passeggiata nel bosco o un tuffo nel mare dopo una sauna a casa; o, ancora, gustandosi un pasto preparato con ingredienti locali appena raccolti nell’orto della propria dimora o del ristorante.

Il team di hacker della felicità come compagno di viaggio speciale

Saranno cinque helsinkiani doc a prendersi cura dei vincitori della sfida social, che atterreranno in Finlandia per la masterclass. Tra questi, non mancherà all’appello una veterana del vivere felice, Lena Salmi, oggi 70enne, skateboarder e nuotatrice per passione, selezionata per condividere con il gruppo tutti i segreti per beneficiare al massimo di una sessione di nuoto urbana. Al suo fianco ci saranno: Luka Balac, chef e founder di alcuni dei più rinomati ristoranti sostenibili del Nord Europa, ambasciatore di una filosofia culinaria radicata nel territorio e con un approccio quasi sociale. Ancora: Adela Pajunen, biologa ed esperta di benessere, accompagnerà i partecipanti a camminare nei boschi limitrofi, ideale rimedio anti-stress “en plein air”. Tero Kuitunen, talentuoso designer emergente, mostrerà invece come l’architettura si fonda perfettamente con la natura a Helsinki, ispirando il design e lo stile di vita stesso dei finlandesi. Infine, Tapio Hakanen, aka DJ Orkidea, rinomato nome della scena musicale elettronica, porterà i vincitori a fare festa. Ma il party, ça va sans dire, sarà in pieno stile “local”: l’appuntamento è con un imperdibile rave in una sauna.

