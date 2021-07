Variante delta e vacanze in Europa, i paesi più a rischio per i turisti: ecco dove tornano coprifuoco e restrizioni

La diffusione della Variante Delta sta facendo preoccupare chi era pronto a partire per le vacanze. Sono già diversi i casi di turisti italiani costretti a rimanere all'estero in quarantena, ma ora cresce anche il rischio di partire e trovare ristoranti e locali chiusi, o addirittura il coprifuoco, nelle zone in cui si era deciso di andare in vacanza.

In alcuni paesi i contagi stanno salendo in modo veloce e preoccupante, per questo, alcuni governi, hanno messo a punto già le prime restrizioni. In Francia preoccupa l'area dei Pirenei Orientali dove è tornato l'obbligo di mascherina all'aperto almeno fino al 2 agosto. La Prefettura ha fatto sapere che però l'obbligo è sospeso per spiagge e i grandi spazi naturali. Vietato anche il consumo di bevande alcoliche in strada e negli spazi antistanti a bar e ristoranti. Inoltre è stato introdotto il green pass obbligatorio per ristoranti, caffè e mezzi pubblici.

Numerosi focolai anche in Grecia dove il governo ha deciso di annullare feste in spiaggia e concerti. Niente musica nemmeno nei bar e nei ristoranti. Inoltre, dal 26 luglio sarà introdotto di nuovo il coprifuoco notturno di 5 ore e altre restrizioni anti-Covid sull'isola di Mykonos in seguito ad una "preoccupante" impennata di casi.

Impennata di casi anche in Spagna, soprattutto tra i più giovani nella zona della Catalogna. A Barcellona è tornato il coprifuoco notturno, che va dall'1 alle 5 del mattino, una scelta che potrebbe compromettere in modo consistente l'attività turistica dell'area famosa proprio per i locali notturni.

Restrizioni anche in Austria dove per entrare in hotel, ristoranti e locali notturni è necessario mostrare il green pass e farsi registrare all'ingresso.

Allerta anche in Portogallo, in particolar modo nelle città di Lisbona e Porto. Nelle città è ancora in vigore il coprifuoco dalle 23 alle 5. Per accedere al paese e ai ristoranti e ai locali è per tutti necessario un green pass.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 12:07

