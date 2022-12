Tragedia di Natale in Austria, valanga travolge un gruppo di sciatori: ci sono diversi dispersi

Tragedia di Natale in Austria dove una decina di appassionati di sport invernali sono rimasti sepolti da una valanga, nella regione occidentale del Vorarlberg, rende noto la polizia locale. «Una persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni per ritrovare le altre», ha precisato un portavoce senza fornire dettagli sulla loro sorte.

Frana a Ischia, pesante masso si stacca da un costone roccioso e cade in strada

Valanga in Austria, ci sono dispersi

Secondo quanto si legge sui siti austriaci, sono in corso le operazioni di soccorso per trovare tutti i dispersi, e si temono vittime: non è stata ancora resa nota la nazionalità degli sciatori coinvolti nell'incidente. La slavina si è staccata a quasi tremila metri di altezza nel comprensorio sciistico di Lech Zurz: la causa potebbe essere stata il caldo anomalo degli ultimi giorni, che ha reso la neve instabile. Nei soccorsi sono impiegate decine di persone: Faremo il possibile per salvare le persone coinvolte, ha fatto sapere in una nota il comune di Lech Zurz.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Dicembre 2022, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA