Bus finisce in un fiume in Spagna, 5 morti: la tragedia nella notte di Natale

Almeno cinque persone sono morte la notte scorsa dopo che un pullman è caduto in un fiume da un ponte in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, vicino al confine con il Portogallo. Lo hanno riferito oggi le autorità locali. I servizi di emergenza hanno annunciato su Twitter di aver recuperato i corpi senza vita di due passeggeri. Altre due persone, tra cui l'autista del bus, sono state ricoverate in ospedale.

Soccorsi interrotti per il maltempo

Le prime due vittime sono state trovate nella notte tra sabato e domenica, vicino ai resti del bus, insieme ad altre due persone soccorse vive, tra cui l'autista del mezzo. Entrambe sono state ricoverate in ospedale. Secondo questo portavoce, mancavano ancora una o due persone. «Il dato non è ancora noto con precisione», perché l'autista «ha un dubbio» sul numero di persone che si trovavano sul bus al momento dell'incidente.

