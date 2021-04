«Vaccini disponibili anche senza prenotazione», migliaia di persone in fila agli hub per colpa di una bufala

L'efficacia della maggior parte delle bufale risiede nella capacità di impressionare gli individui o di far leva sulle loro paure e i loro bisogni. Lo dimostra, all'atto pratico, un caso che si è venuto a creare in questi ultimi due giorni e che ha costretto le autorità ad una smentita pubblica.

In tanti, indipendentemente dall'età e dall'effettivo rischio di contagio, vorrebbero vaccinarsi il prima possibile contro il Covid. Dopo oltre un anno di pandemia, la voglia di tornare alla normalità o quantomeno di vivere più serenamente è fortissima ed è bastata la diffusione di alcuni messaggi sui social e su WhatsApp per causare lunghe e inutili code. A Siviglia e in altre città dell'Andalusia, infatti, molte persone negli ultimi giorni hanno ricevuto e a loro volta inoltrato questo messaggio: «Da oggi i vaccini saranno disponibili anche senza doversi prenotare. Basterà presentarsi nei centri vaccinali per ricevere una dose».

Il risultato? Tra ieri e oggi, solo a Siviglia, oltre cinquemila persone si sono presentate in alcuni hub vaccinali, convinte di poter farsi somministrare la dose anche senza prenotazione. Con la conseguenza che anche la vaccinazione di coloro che si erano regolarmente prenotati e avevano diritto alla somministrazione, è andata a rilento rispetto alla media giornaliera dei giorni e delle settimane passate. Lo riporta 20minutos.es.

Alla fine, è arrivata la necessaria smentita da parte delle autorità regionali. «Attenzione, bufala! Non è vero che stiamo vaccinando contro il Covid senza appuntamento e questo vale per qualsiasi hub vaccinale del territorio» - viene spiegato nei canali social della giunta dell'Andalusia - «Non date retta a questi messaggi e presentatevi agli hub solo se siete stati chiamati per fare il vaccino».

