Usa, sparatoria al festival in Oklahoma: morta 39enne, tra i feriti anche un bimbo

Si allunga la scia di sangue negli Stati Uniti. Dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove sono morti 19 bambini e due insegnanti, un'altra sparatoria è avvenuta domenica a Taft in Oklahoma durante un festival che si svolgeva, in occasione del Memorial Day. Una persona rimasta uccisa dai colpi d'arma da fuoco ed altre sette sono state ferite, tra le quali un bambino di nove anni. Secondo quanto ha reso noto la polizia della cittadina a sud est di Tulsa, circa 1.500 persone stavano partecipando, la notte scorsa alla manifestazione quando, verso la mezzanotte ora locale, è scoppiata la sparatoria a seguito di una lite. La vittima è un'afroamericana di 39 anni e l'uomo ritenuto responsabile della sparatoria, il 26enne Skyler Buckner, si è consegnato alla polizia poche ore dopo. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Nel weekend si è registrata un'altra sparatoria, a Chattanooga, in Tennessee, dove sei adolescenti sono rimasti feriti. Le condizioni di ragazzi sono state descritte come «molto critiche» dalla polizia locale che, in una conferenza stampa ieri, ha ricostruito la dinamica della sparatoria avvenuta, sempre per una lite, nella notte tra sabato e domenica. «Da sempre abbiamo avuto liti e risse tra ragazzi, quello che è nuovo ora è che hanno accesso alle armi: il facile accesso ad armi illegali sta uccidendo ragazzi», ha detto il sindaco Tim Kelly.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 17:13

