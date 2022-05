Florida, bambino di 10 anni arrestato dalla polizia per avere minacciato una sparatoria

A meno di una settimana dalla strage di Uvalde dove hanno perso la vita 19 bambini e due insegannti, un bambino di 10 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia in Florida per avere minacciato una sparatoria di massa.

L’allarme era scattato sabato, come riferisce il New York Post, quando lo sceriffo della contea di Cape Coral, Lee Carmine Marceno, è venuto a conoscenza di un messaggio con un testo minaccioso inviato dal bambino, uno studente di quinta elementare della Patriot Elementary School di Cape Coral.

Il team per l’analisi delle minacce scolastiche è stato immediatamente allertato e ha iniziato ad esaminare il caso. Dopo avere interrogato il bambino, gli agenti hanno deciso di procedere con l'arresto con l’accusa di avere minacciato per iscritto di voler portare a termine una sparatoria di massa.

«Il comportamento di questo studente è disgustoso, soprattutto dopo la recente tragedia di Uvalde, in Texas», ha detto lo sceriffo della contea di Lee Carmine Marceno in una dichiarazione. «Assicurarsi che i nostri figli siano al sicuro è fondamentale. Avremo legge e ordine nelle nostre scuole! Il mio team non ha esitato un secondo... non un secondo, per indagare su questa minaccia». Prima di concludere: «Non è il momento di comportarsi come delinquenti. Non è divertente. Questo bambino ha fatto una falsa minaccia, e ora sta pagando conseguenze reali»

